Επική σκηνή στη Σύρο: Φαντάρος βλέπει από τη σκοπιά το ματς του Ολυμπιακού
Ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ελλάς Σύρου, είναι από μόνος του ένα ιδιαίτερο και σπάνιο γεγονός για την κυκλαδίτικη πρωτεύουσα. Ακόμη πιο σπάνια, ωστόσο, ήταν η στιγμή που παρακολουθήσαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.

Τότε, δηλαδή, που ο τηλεοπτικός φακός του συνδρομητικού καναλιού κατά την «περιπλάνησή» του στις κερκίδες του γηπέδου, «έπιασε» ένα καταπληκτικό στιγμιότυπο... εκτός γηπέδου.

