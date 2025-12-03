Πώς καταλήξαμε να τρώμε αστακό: Η απρόσμενη ιστορία ενός πρώην φαγητού «των φτωχών»
Πώς καταλήξαμε να τρώμε αστακό: Η απρόσμενη ιστορία ενός πρώην φαγητού «των φτωχών»

Μπορεί σήμερα να είναι από τα πιο ακριβά πιάτα, όμως κάποτε ο αστακός ήταν το πιο «low-budget» γεύμα που μπορούσες να βρεις

Ο αστακός είναι από εκείνα τα φαγητά που δεν τρως καθημερινά. Σερβίρεται με φινέτσα, θεωρείται πολυτέλεια, και μόνο το να τον δεις στο πιάτο σου μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι πρόκειται για κάτι γκουρμέ.

Κι όμως, πίσω από αυτή τη σημερινή λάμψη κρύβεται μια ιστορία που μοιάζει σχεδόν απίστευτη. Γιατί ο αστακός δεν ήταν πάντα «ο σταρ της θάλασσας». Ωστόσο, αυτό το περίεργο πλάσμα με τις δαγκάνες έκανε την πιο εντυπωσιακή κοινωνική άνοδο στην ιστορία της κουζίνας.

