Γιατί οι Αμερικανοί πάχυναν ξαφνικά τη δεκαετία του 1980;
Γιατί οι Αμερικανοί πάχυναν ξαφνικά τη δεκαετία του 1980;
Μια σειρά από αλλαγές τη δεκαετία του 1980 - υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, μεγαλύτερες μερίδες και λιγότερη κίνηση - δημιούργησαν την τέλεια καταιγίδα της παχυσαρκίας
Για χρόνια η δημόσια συζήτηση αναζητά ενόχους: τα σπορέλαια, τη ζάχαρη, το fast food, τις κυβερνητικές οδηγίες, ακόμη και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη. Κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν εξηγεί την απότομη αύξηση της παχυσαρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ήταν μια σπάνια σύμπτωση εξελίξεων που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν και έτρωγαν οι Αμερικανοί.
Ένα απότομο σημείο καμπής
Τα δεδομένα του NHANES δείχνουν κάτι που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί: για δεκαετίες τα ποσοστά παχυσαρκίας παρέμεναν περίπου σταθερά. Στη συνέχεια, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, σημειώθηκε θεαματική άνοδος. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τις αρχές του 1980, η παχυσαρκία εκτοξεύθηκε από περίπου 15% σε πάνω από 30% στα επόμενα 20 χρόνια. Δεν άλλαξαν οι γενετικοί παράγοντες - δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα. Άλλαξε το περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ένα απότομο σημείο καμπής
Τα δεδομένα του NHANES δείχνουν κάτι που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί: για δεκαετίες τα ποσοστά παχυσαρκίας παρέμεναν περίπου σταθερά. Στη συνέχεια, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, σημειώθηκε θεαματική άνοδος. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τις αρχές του 1980, η παχυσαρκία εκτοξεύθηκε από περίπου 15% σε πάνω από 30% στα επόμενα 20 χρόνια. Δεν άλλαξαν οι γενετικοί παράγοντες - δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα. Άλλαξε το περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα