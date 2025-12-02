Παρουσία Τραμπ η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 – Οι «κομμένοι» και η απειλή μποϊκοτάζ
Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, όμως την παράσταση κλέβει η διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει με το Ιράν και απειλεί να τινάξει την τελετή στον αέρα
Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να εμφανιστεί στο Kennedy Center ως οικοδεσπότης μιας διοργάνωσης ιστορικής σημασίας για τις ΗΠΑ, γεγονός που από μόνο του προσδίδει πολιτικό βάρος στην εκδήλωση. Την ίδια στιγμή, όμως, η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει ένα «μπλόκο» που δοκιμάζει τις αντοχές της FIFA.
Οι έξι «κομμένοι» από την Ουάσινγκτον
Η αμερικανική πλευρά απέρριψε έξι από τα εννέα μέλη της ιρανικής αποστολής που αιτήθηκαν βίζα, επιτρέποντας την είσοδο μόνο σε τέσσερα πρόσωπα. Μεταξύ των «κομμένων» βρίσκεται και ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Τεχεράνη.
