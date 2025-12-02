Παρουσία Τραμπ η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 – Οι «κομμένοι» και η απειλή μποϊκοτάζ

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, όμως την παράσταση κλέβει η διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει με το Ιράν και απειλεί να τινάξει την τελετή στον αέρα