Κίνα: Κατάπιε αναπτήρα για challenge και 30 χρόνια μετά λειτουργούσε
Κινέζος είχε ξεχάσει να καταπιεί έναν αναπτήρα πριν 30 χρόνια, ως challenge και έμεινε έκπληκτος όταν διαπίστωσε ότι εξακολουθεί να λειτουργεί αφότου τον αφαίρεσαν οι γιατροί
Ο 67χρονος Ντενγκ, από το Τσενγκτού της Κίνας, άρχισε να αισθάνεται ένα φούσκωμα και πόνο στην κοιλιά του πριν από ένα μήνα, αλλά τα απέρριψε όλα ως συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.
Εν τέλει, πήγε στο νοσοκομείο αφού η φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε και οι αλλαγές στη διατροφή του δεν τον βοήθησαν καθόλου. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε σε σημείο που δεν μπορούσε να ξαπλώσει από τον πόνο.
Το challenge της δεκαετίας του '90 που έκρυβε την απάντηση
Αφού πραγματοποίησαν επείγουσα γαστροσκόπηση, οι γιατροί παρατήρησαν ένα παράξενο, λείο, μαυρισμένο κυβοειδές πράγμα, διαβρωμένο απ' το οξύ του στομάχου βαθιά μέσα στον οργανισμό του άνδρα. Ωστόσο, οι προσπάθειες αφαίρεσής του απέτυχαν εξαιτίας του ολισθηρού εξωτερικού του.
Όταν ρωτήθηκε αν είχε ιδέα τι μπορεί να ήταν αυτό το πράγμα, ο Ντενγκ θυμήθηκε ένα περιστατικό στις αρχές του 1990, όταν κατά τη διάρκεια μίας νύχτας με κάποιους φίλους, κατάπιες έναν πλαστικό αναπτήρα ως challenge. Δεν το είχε αποκαλύψει ποτέ στην οικογένειά του και πάντα φανταζόταν ότι ο αναπτήρας είχε αποβληθεί απ' τον οργανισμό του.
Μέχρι που ξαναθυμήθηκε, ότι ένιωθε ανούσιους πόνους στο στομάχι του, αλλά ποτέ δεν είχε φανταστεί πως θα μπορούσε να ευθύνεται ένα αντικείμενο που είχε καταπιεί χρόνια πριν.
