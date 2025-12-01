Euromillions 123 εκατ.: H θεϊκή κίνηση που έχει κάνει νικητής

Ο Στιβ Τόμσον, που κέρδισε 123 εκατ. στο Euromillions, εξηγεί πού κατεύθυνε τα χρήματα: από νέο σπίτι μέχρι τη δημιουργία κέντρου για νέους με αναπηρίες