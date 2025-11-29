Η πέτρα που φύλαγε για χρόνια δεν ήταν χρυσός, ήταν κάτι πιο σπάνιο
Ένας άνδρας φύλαγε για χρόνια μια πέτρα πιστεύοντας ότι είναι χρυσός. Οι ειδικοί αποκάλυψαν πως ήταν ένας σπάνιος μετεωρίτης ανεκτίμητης αξίας

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ένας άντρας από επαρχία της Βικτώριας στην Αυστραλία είχε στην κατοχή του μια παράξενη, βαριά πέτρα που είχε βρει τυχαία σε μια αγροτική περιοχή. Το βάρος της, η μεταλλική της όψη και το συμπαγές της υλικό τον έκαναν να πιστεύει ότι ίσως επρόκειτο για χρυσό σε φυσική, ακατέργαστη μορφή. Αν και δεν είχε καταφέρει ποτέ να τη «σπάσει» ή να την ανοίξει, τη φύλαγε προσεκτικά στο σπίτι του, με την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα επιβεβαίωνε τον μικρό θησαυρό του.

Με τον καιρό, όμως, η περιέργεια επικράτησε. Ο άντρας αποφάσισε να απευθυνθεί σε ειδικούς προκειμένου να μάθει, επιτέλους, τι ακριβώς κρατούσε στα χέρια του. Όταν την παρουσίασε σε γεωλόγους του τοπικού μουσείου, εκείνοι αντιλήφθηκαν αμέσως ότι δεν είχαν μπροστά τους έναν συνηθισμένο βράχο. Η πέτρα ήταν τόσο σκληρή που δεν μπορούσε να κοπεί με κοινό εργαλείο, ενώ η επιφάνειά της είχε χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε υλικά γήινης προέλευσης.

