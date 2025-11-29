Οδηγός μηχανής στην Αθήνα τυλίχτηκε με μεμβράνη για να μη βραχεί
BEST OF NETWORK

Οδηγός μηχανής στην Αθήνα τυλίχτηκε με μεμβράνη για να μη βραχεί

Οδηγός μηχανής τυλίχτηκε ολόκληρος με μεμβράνη για να νικήσει την αθηναϊκή κακοκαιρία

Οδηγός μηχανής στην Αθήνα τυλίχτηκε με μεμβράνη για να μη βραχεί
Κανένα αδιάβροχο μπουφάν, καμία ολόσωμη φόρμα, κανένα προστατευτικό αξεσουάρ για τη βροχή. Το πρωινό της Παρασκευής βρήκε τους Αθηναίους (και όχι μόνο) να ταλαιπωρούνται στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης. Όχι όλους τους Αθηναίους. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε ο ΕΝΑΣ.

Το βίντεο που ανέβηκε στο αγαπημένο «Τσίλι Καφενείο» (να μας συγχωρείτε, μύστες) δείχνει έναν οδηγό μηχανής, σταματημένο προσωρινά κάτω από μια γέφυρα, την ώρα που η βροχή πέφτει καταρρακτωδώς.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης