Το TikTok τρελάθηκε: Μπορούν οι 18χρονοι σήμερα να γράψουν μήνυμα στο Nokia 3310;
Ένα viral βίντεο στο TikTok αποκαλύπτει το χάσμα ανάμεσα στη Gen Z και την… αρχαία τέχνη του να γράφεις γρήγορα μηνύματα στο Nokia 3310
Βλέπεις έναν 18χρονο άτομο της Gen Z να κρατάει ένα Nokia 3310 και καταλαβαίνεις ότι πρόκειται να δεις κάτι επικό πριν καν πατήσεις το play. Το πρόσωπό του γράφει «τι είναι αυτό το τούβλο;» και «πού είναι η οθόνη αφής;». Για εμάς, όμως, τους millennials αυτό ήταν το iPhone Pro Max της εποχής. Δεν έσπαγε, δεν χαλούσε, δεν χρειαζόταν θήκη και είχε και «φιδάκι».
Σε ένα από τα πιο απολαυστικά video που έχουν γίνει viral στο TikTok μια 18χρονη καλείται από τον πατέρα της να δοκιμάσει να γράψει ένα μήνυμα στο Nokia 3310. Και αυτό σίγουρα είναι ένα πολύ σκληρό challenge.
