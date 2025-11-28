Το TikTok τρελάθηκε: Μπορούν οι 18χρονοι σήμερα να γράψουν μήνυμα στο Nokia 3310;

Ένα viral βίντεο στο TikTok αποκαλύπτει το χάσμα ανάμεσα στη Gen Z και την… αρχαία τέχνη του να γράφεις γρήγορα μηνύματα στο Nokia 3310