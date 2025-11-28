Οργή στην Τανζανία: Η Πρόεδρος έβαλε το μισό της... σόι στην κυβέρνηση
Οργή στην Τανζανία: Η Πρόεδρος έβαλε το μισό της... σόι στην κυβέρνηση
Η Πρόεδρος Samia Suluhu Hassan βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής μετά τις αναφορές για διορισμούς συγγενών και στενών φίλων σε κορυφαίες θέσεις
Η «οικογενειοκρατία» μπορεί να είναι μια άγνωστη λέξη εδώ, στα μέρη μας, ωστόσο υπάρχουν κάποιες τριτοκοσμικές περιπτώσεις που φαίνονται να την ασπάζονται πλήρως εν έτει 2025. Καλή ώρα, η Τανζανία.
Σύμφωνα με το Report Focus International, στην εν λόγω χώρα έχει προκληθεί έντονη δημόσια κριτική προς την Πρόεδρο της χώρας Samia Suluhu Hassan, μετά τους ισχυρισμούς ότι στενοί συγγενείς και οικογενειακοί συνεργάτες της έχουν τοποθετηθεί σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, ισχυρισμοί που έχουν γίνει viral σε όλη την περιοχή. Η κόρη της, Wanu Hafidh Ameir, θα υπηρετήσει ως υφυπουργός Παιδείας, ενώ ο γαμπρός της, Mohamed Mchengerwa, αναλαμβάνει υπουργός Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Σύμφωνα με το Report Focus International, στην εν λόγω χώρα έχει προκληθεί έντονη δημόσια κριτική προς την Πρόεδρο της χώρας Samia Suluhu Hassan, μετά τους ισχυρισμούς ότι στενοί συγγενείς και οικογενειακοί συνεργάτες της έχουν τοποθετηθεί σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, ισχυρισμοί που έχουν γίνει viral σε όλη την περιοχή. Η κόρη της, Wanu Hafidh Ameir, θα υπηρετήσει ως υφυπουργός Παιδείας, ενώ ο γαμπρός της, Mohamed Mchengerwa, αναλαμβάνει υπουργός Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα