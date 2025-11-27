Ζευγάρι αποκαλύπτει την καθημερινότητά του στη Νορβηγία: «Κάνουμε 1 ώρα για ένα κρασί»
Ζευγάρι αποκαλύπτει την καθημερινότητά του στη Νορβηγία: «Κάνουμε 1 ώρα για ένα κρασί»

Νεαρή οικογένεια άφησε την Ολλανδία για τη Νορβηγία, αναζητώντας ηρεμία και φύση. Η καθημερινότητα όμως έχει πολλές παραπάνω δυσκολίες, απ' όσες περίμεναν

Πριν από περίπου έναν χρόνο, η Désirée Pruijsten και η οικογένειά της πήραν μια μεγάλη απόφαση και εγκατέλειψαν την Ολλανδία για να ζήσουν στο αραιοκατοικημένο Rendalen της Νορβηγίας.

Μετακόμισαν σε ένα ξύλινο σπίτι χτισμένο στην πλαγιά του βουνού, αναζητώντας έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής μέσα στη φύση. Ο σύζυγός της, πρώην δάσκαλος, εργάζεται προσωρινά σε σούπερ μάρκετ, ενώ η οικογένεια ετοιμάζεται να αναλάβει έναν μικρό κάμπινγκ.

