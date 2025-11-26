Την απέλυσαν για ένα κομμάτι τυρί: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το σούπερ μάρκετ
Την απέλυσαν για ένα κομμάτι τυρί: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το σούπερ μάρκετ
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας επικύρωσε την απόλυση υπαλλήλου που κατανάλωσε προϊόν εν ώρα εργασίας, κρίνοντας ότι η παράβαση δικαιολογεί πειθαρχική ποινή
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας (TSJ) τάχθηκε υπέρ της απόλυσης μιας υπαλλήλου σε τμήμα ντελικατέσεν μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, μετά το περιστατικό κατά το οποίο η εργαζόμενη καταγράφηκε να καταναλώνει ένα κομμάτι τυριού εν ώρα εργασίας. Η υπόθεση, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί «άδικη απόλυση», κατέληξε τελικά να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της πειθαρχικής ποινής.
Το συμβάν σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου 2023. Σύμφωνα με την εταιρεία, η υπάλληλος, ενώ προετοίμαζε μια παραγγελία για πελάτη, ζύγισε μια φέτα τυρί και στη συνέχεια πήρε κομμάτι από άλλο δοχείο, το έφαγε και έπειτα έκοψε επιπλέον μέρος από τη φέτα που επρόκειτο να παραδώσει. Τα γεγονότα καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, οι οποίες -όπως υπενθυμίζει η απόφαση- ήταν ευδιάκριτες και γνωστές στο προσωπικό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το συμβάν σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου 2023. Σύμφωνα με την εταιρεία, η υπάλληλος, ενώ προετοίμαζε μια παραγγελία για πελάτη, ζύγισε μια φέτα τυρί και στη συνέχεια πήρε κομμάτι από άλλο δοχείο, το έφαγε και έπειτα έκοψε επιπλέον μέρος από τη φέτα που επρόκειτο να παραδώσει. Τα γεγονότα καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, οι οποίες -όπως υπενθυμίζει η απόφαση- ήταν ευδιάκριτες και γνωστές στο προσωπικό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα