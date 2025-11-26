Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πώς ήταν ο κόσμος την τελευταία φορά που συναντήθηκαν (vid)
Όταν Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά το 2007, ο κόσμος ήταν εντελώς διαφορετικός

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρώνται σήμερα (26/11, 22:00) στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις 6 Νοεμβρίου 2007, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για τελευταία φορά σε έναν κόσμο που μοιάζει σχεδόν… προϊστορικός σε σχέση με σήμερα. Τα smartphones ήταν ακόμα σε... βρεφική ηληκία, η Ελλάδα ζούσε κάτω από διαφορετικές πολιτικο-οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ ο διαδικτυακός κόσμος δεν είχε καμία σχέση με τον σημερινό.

