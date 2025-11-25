Έριξε μια GoPro στα 200 μέτρα βάθος: Το πλάσμα που είδε στο βυθό του ωκεανού μπέρδεψε ακόμη και τους ειδικούς
Έριξε μια GoPro στα 200 μέτρα βάθος: Το πλάσμα που είδε στο βυθό του ωκεανού μπέρδεψε ακόμη και τους ειδικούς
Μία απλή κάμερα GoPro στα 200 μέτρα βάθος στη θάλασσα του Μπαλί κατέγραψε ένα πλάσμα που κανένας ειδικός δεν μπορεί να ταυτοποιήσει
Περίπου το 70% του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό και μεγάλο μέρος του παραμένει εντελώς ανεξερεύνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA), μόλις το 27% του βυθού έχει χαρτογραφηθεί, ενώ μόλις το 0,001% του πραγματικού ωκεάνιου βγάθους έχει εξερευνηθεί από ανθρώπους. Είναι λογικό, λοιπόν, κάθε φορά που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο βίντεο από σχετικές αποστολές, η αίσθηση για εμάς να είναι πάντα η ίδια: δέος και αμηχανία μπροστά σε έναν αθέατο και άγνωστο για εμάς κόσμο,
Ένα νέο βίντεο του δημιουργού Barny Dillarstone έρχεται να προσθέσει το λιθαράκι του στην ήδη υπαρκτή φοβία μας για τον άγνωστο βυθό. Μία GoPro που έστειλε στα 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας του Μπαλί είχε στόχο να καταγράψει «νυχτόβια παράξενα πλάσματα» που ζουν στο απόλυτο σκοτάδι. Το δόλωμα με την κάμερα άρχισε να προσελκύει κονγκόρ, καβουροαράχνες, μέχρι και τον… επικίνδυνο πυροσκώληκα. Όλα αναμενόμενα. Μέχρι που εμφανίστηκε κάτι που δεν περίμενε ούτε ο ίδιος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ένα νέο βίντεο του δημιουργού Barny Dillarstone έρχεται να προσθέσει το λιθαράκι του στην ήδη υπαρκτή φοβία μας για τον άγνωστο βυθό. Μία GoPro που έστειλε στα 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας του Μπαλί είχε στόχο να καταγράψει «νυχτόβια παράξενα πλάσματα» που ζουν στο απόλυτο σκοτάδι. Το δόλωμα με την κάμερα άρχισε να προσελκύει κονγκόρ, καβουροαράχνες, μέχρι και τον… επικίνδυνο πυροσκώληκα. Όλα αναμενόμενα. Μέχρι που εμφανίστηκε κάτι που δεν περίμενε ούτε ο ίδιος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα