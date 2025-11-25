Τζον Λένον: Τα πραγματικά τελευταία λόγια του θρύλου των Beatles πριν σωριαστεί στο έδαφος
Μετά από 44 χρόνια, οι τελευταίες στιγμές του Λένον φωτίζονται με τη μαρτυρία που τις σφράγισε
Για 44 χρόνια, έπαιζαν μύθοι, ρομαντικές φράσεις και αστικοί θρύλοι γύρω από τις τελευταίες στιγμές του John Lennon, όμως το ντοκιμαντέρ της Apple TV+ με τίτλο «John Lennon: Murder Without a Trial» το ξεκαθαρίζει με τον πιο σκληρό τρόπο: τα τελευταία λόγια του Lennon δεν είχαν μέσα τους κάτι το ποιητικό. Ήταν η ωμή, κυνική φράση ενός ανθρώπου που έχει καταλάβει πλήρως τι του συνέβη:
«I’m shot.». Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις που βγήκαν από ένα στόμα που τραγούδησε την Ειρήνη όσο λίγοι. Το λες και τραγική ειρωνεία... Έφυγε όπως έζησε: χωρίς να προσποιηθεί. Ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς του 20ού αιώνα πέφτει αιμόφυρτος στο λόμπι του σπιτιού του, ξεστομίζοντας μονάχα την αλήθεια της στιγμής. Καμία τελευταία φιλοσοφία, κανένα «Imagine», κανένα μήνυμα προς τον κόσμο. Μόνο δύο λέξεις. Απλές, ανθρώπινες, αληθινές, πονεμένες.
