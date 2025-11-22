Ούτε στην Ουκρανία ούτε στη Γάζα: Ο μακροβιότερος πόλεμος στον κόσμο είναι ενεργός εδώ και 75 χρόνια
Ούτε στην Ουκρανία ούτε στη Γάζα: Ο μακροβιότερος πόλεμος στον κόσμο είναι ενεργός εδώ και 75 χρόνια
Η μοναδική σύγκρουση στον πλανήτη που δεν έκλεισε ποτέ με ειρήνη, αλλά με μια «παύση πυρός» που κρατά 75 χρόνια
Για πολλούς, οι πιο επικίνδυνες συγκρούσεις του πλανήτη σήμερα εντοπίζονται στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Κι όμως, η πιο μακροχρόνια ενεργή σύρραξη δεν βρίσκεται σε κανένα από αυτά τα μέτωπα, αλλά στην Κορεατική Χερσόνησο. Εκεί όπου ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Απλώς «πάγωσε».
Τεχνικά, Νότια και Βόρεια Κορέα παραμένουν σε πόλεμο από το 1953. Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά την ανακωχή, η παύση πυρός συνεχίζεται, αλλά η ειρήνη δεν εμπεδώθηκε ποτέ.
