Κανάρια Νησιά: Με τι αντικατέστησαν τις μπανάνες και απογείωσαν τις εξαγωγές τους

Ο καπνός των Κανάριων Νήσων αναδεικνύεται στο κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν, με τις πωλήσεις να τριπλασιάζονται σε τρία χρόνια και να ξεπερνούν ιστορικά τις μπανάνες. Ποιοι είναι οι λόγοι της εκρηκτικής ανόδου και πώς αλλάζει η οικονομία της περιοχής