Κανάρια Νησιά: Με τι αντικατέστησαν τις μπανάνες και απογείωσαν τις εξαγωγές τους
Κανάρια Νησιά: Με τι αντικατέστησαν τις μπανάνες και απογείωσαν τις εξαγωγές τους
Ο καπνός των Κανάριων Νήσων αναδεικνύεται στο κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν, με τις πωλήσεις να τριπλασιάζονται σε τρία χρόνια και να ξεπερνούν ιστορικά τις μπανάνες. Ποιοι είναι οι λόγοι της εκρηκτικής ανόδου και πώς αλλάζει η οικονομία της περιοχής
Για δεκαετίες, οι μπανάνες αποτελούσαν αδιαμφισβήτητο σύμβολο των Καναρίων Νήσων και βασικό πυλώνα της αγροτικής τους οικονομίας. Το 2024, οι εξαγωγές τους άγγιξαν τα 400 εκατ. ευρώ, κατευθυνόμενες κυρίως προς την ισπανική χερσόνησο και τις Βαλεαρίδες Νήσους. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη σταθερή εικόνα, ένας άλλος κλάδος έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της οικονομικής ζωής των νησιών: η καπνοβιομηχανία.
Η θεματική μεταβολή
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια θεαματική μεταβολή. Ο καπνός που παράγεται στα Κανάρια Νησιά έχει εξελιχθεί στο πλέον δυναμικό εξαγώγιμο προϊόν, με τις πωλήσεις στο εξωτερικό να αγγίζουν τα 127 εκατ. ευρώ το 2024 - επίδοση που μεταφράζεται σε τριπλασιασμό μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Σήμερα, ο κλάδος καλύπτει το 34% της συνολικής παραγωγής που εξάγεται και αντιστοιχεί στο 4,8% των συνολικών εξαγωγών του νησιωτικού συμπλέγματος, όταν το 2007 το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 0,3%.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η θεματική μεταβολή
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια θεαματική μεταβολή. Ο καπνός που παράγεται στα Κανάρια Νησιά έχει εξελιχθεί στο πλέον δυναμικό εξαγώγιμο προϊόν, με τις πωλήσεις στο εξωτερικό να αγγίζουν τα 127 εκατ. ευρώ το 2024 - επίδοση που μεταφράζεται σε τριπλασιασμό μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Σήμερα, ο κλάδος καλύπτει το 34% της συνολικής παραγωγής που εξάγεται και αντιστοιχεί στο 4,8% των συνολικών εξαγωγών του νησιωτικού συμπλέγματος, όταν το 2007 το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 0,3%.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα