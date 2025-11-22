Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο! (vid)
Το έργο ολοκληρώθηκε σε έξι χρόνια και θεωρείται ήδη ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά που έχουν υλοποιηθεί παγκοσμίως
Η Κίνα πρόσθεσε ακόμη ένα τεχνολογικό επίτευγμα στη λίστα των εντυπωσιακών δημόσιων έργων της, εγκαινιάζοντας τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου. Η νέα κατασκευή, μήκους 10,03 χιλιομέτρων, ενώνει τις πόλεις Τσανγκζού και Τάιζου πάνω από τον ποταμό Γιανγκτσέ, έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ασίας. Με την έναρξη λειτουργίας της, ο χρόνος μετακίνησης μειώθηκε από 80 λεπτά σε μόλις 20, δημιουργώντας έτσι έναν νέο, ταχύτερο διάδρομο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.
Το έργο, που χρειάστηκε 6 χρόνια για να ολοκληρωθεί, θεωρείται ήδη κομβικό για τις μεταφορές και την ανάπτυξη στην περιοχή του ποταμού Γιανγκτσέ. Η κλίμακα, η τεχνική πολυπλοκότητα και η ταχύτητα εκτέλεσης συνθέτουν μία από τις πιο δύσκολες τεχνικές κατασκευές που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο.
