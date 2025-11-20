Doulos Phos: Το παλαιότερο επιβατικό πλοίο του κόσμου έγινε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ινδονησία
Doulos Phos: Το παλαιότερο επιβατικό πλοίο του κόσμου έγινε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ινδονησία
Το ιστορικό πλοίο Doulos Phos, το παλαιότερο ενεργό επιβατικό πλοίο στον κόσμο, μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ινδονησία, διατηρώντας την παράδοσή του και την ναυτική του ιστορία
Το Doulos Phos ξεκίνησε τη ζωή του το 1914 ως SS Medina, δύο χρόνια μετά τη ναυτική τραγωδία του Τιτανικού. Έχει υπηρετήσει ως φορτηγό πλοίο, μεταφορέας μεταναστών, κρουαζιερόπλοιο και, πριν μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ως πλωτό βιβλιοπωλείο.
Το πλοίο πέρασε από πολλαπλές αλλαγές ονομάτων, μεταξύ των οποίων SS Medina, SS Roma, MV Franca C και τελικά MV Doulos Phos.
Η «Μεγάλη Κυρία της Θάλασσας» σώθηκε και έγινε... πολυτελές ξενοδοχείο
Το πλοίο ήταν γνωστό ως η «Grand Old Lady of the Seas» και κινδύνευε να καταστραφεί λόγω της παλαιότητας του. Το 2010, ένας Σιγκαπουριανός επιχειρηματίας επένδυσε 18 εκατ. δολάρια για να το μετατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχείο, επιλέγοντας την Bintan Island στην Ινδονησία ως μόνιμη θέση του.
Χρειάστηκαν επτά εβδομάδες για να τραβηχτεί το πλοίο στη στεριά, όπου αποξηράνθηκε η μηχανή και αναδιαρθρώθηκε πλήρως το εσωτερικό. Ο Eric Saw, ιδιοκτήτης του Doulos Phos, φρόντισε να διατηρηθούν ιστορικά στοιχεία, όπως τα τέσσερα σωστικά λέμβος και η μηχανή κληρονομιάς. Όλες οι εργασίες διατήρησαν ναυτικά στοιχεία για να σεβαστούν την ιστορία του πλοίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Το πλοίο πέρασε από πολλαπλές αλλαγές ονομάτων, μεταξύ των οποίων SS Medina, SS Roma, MV Franca C και τελικά MV Doulos Phos.
Η «Μεγάλη Κυρία της Θάλασσας» σώθηκε και έγινε... πολυτελές ξενοδοχείο
Το πλοίο ήταν γνωστό ως η «Grand Old Lady of the Seas» και κινδύνευε να καταστραφεί λόγω της παλαιότητας του. Το 2010, ένας Σιγκαπουριανός επιχειρηματίας επένδυσε 18 εκατ. δολάρια για να το μετατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχείο, επιλέγοντας την Bintan Island στην Ινδονησία ως μόνιμη θέση του.
Χρειάστηκαν επτά εβδομάδες για να τραβηχτεί το πλοίο στη στεριά, όπου αποξηράνθηκε η μηχανή και αναδιαρθρώθηκε πλήρως το εσωτερικό. Ο Eric Saw, ιδιοκτήτης του Doulos Phos, φρόντισε να διατηρηθούν ιστορικά στοιχεία, όπως τα τέσσερα σωστικά λέμβος και η μηχανή κληρονομιάς. Όλες οι εργασίες διατήρησαν ναυτικά στοιχεία για να σεβαστούν την ιστορία του πλοίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα