Το πείραμα που «γέννησε» τον Φρανκεστάιν: Τα ηλεκτροσόκ σε βατράχια και ανθρώπους που ενέπνευσαν τη Μαίρη Σέλεϊ

Σήμερα θεωρούμε αυτονόητο ότι το σώμα μας κινείται μέσω ηλεκτρικών σημάτων. Όμως πριν από τρεις αιώνες, η «ζωική ηλεκτρικότητα» ήταν ένα άλυτο μυστήριο και η προσπάθεια να εξηγηθεί οδήγησε στη γέννηση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της γοτθικής λογοτεχνίας: τον Φρανκενστάιν. Με αφορμή τη νέα ταινία του Guillermo del Toro στο Netflix, επιστρέφουμε στην πραγματική επιστήμη που ενέπνευσε τη Μαίρη Σέλεϊ