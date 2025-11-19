Το πείραμα που «γέννησε» τον Φρανκεστάιν: Τα ηλεκτροσόκ σε βατράχια και ανθρώπους που ενέπνευσαν τη Μαίρη Σέλεϊ
Σήμερα θεωρούμε αυτονόητο ότι το σώμα μας κινείται μέσω ηλεκτρικών σημάτων. Όμως πριν από τρεις αιώνες, η «ζωική ηλεκτρικότητα» ήταν ένα άλυτο μυστήριο και η προσπάθεια να εξηγηθεί οδήγησε στη γέννηση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της γοτθικής λογοτεχνίας: τον Φρανκενστάιν. Με αφορμή τη νέα ταινία του Guillermo del Toro στο Netflix, επιστρέφουμε στην πραγματική επιστήμη που ενέπνευσε τη Μαίρη Σέλεϊ
Το να σηκωθούμε όρθιοι ή να κάνουμε μια απλή κίνηση φαίνεται σήμερα αυτονόητο. Όμως τον 18ο αιώνα, ο τρόπος με τον οποίο οι ιστοί και τα νεύρα παράγουν κίνηση ήταν εντελώς άγνωστος στους επιστήμονες.
Αυτή η άγνοια αποτέλεσε τη σπίθα που άναψε μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες τρόμου της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
