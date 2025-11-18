Η ιδανική θέση για να βλέπετε τηλεόραση ανάλογα με τις ίντσες της οθόνης σας
Δείτε ποια είναι η ιδανική απόσταση για να βλέπετε τηλεόραση, σύμφωνα με νέα μελέτη της OCU. Πόσο πρέπει να κάθεστε από οθόνες 43", 55" και 65" και αν επηρεάζει η ανάλυση της εικόνας
Μια νέα μελέτη της ισπανικής OCU επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα που απασχολεί πολλούς: πόσο κοντά -ή πόσο μακριά- πρέπει να κάθεται κανείς από την τηλεόραση για άνετη και καθαρή θέαση. Στο πείραμα συμμετείχαν 25 άτομα, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 17 έως 65 ετών, οι οποίοι δοκίμασαν τρεις τηλεοράσεις 4K, 43, 55 και 65 ιντσών, σε χώρο που προσομοίαζε ένα τυπικό σαλόνι σπιτιού.
Οι εθελοντές κλήθηκαν να επιλέξουν μόνοι τους την ελάχιστη, τη μέγιστη και την ιδανική απόσταση θέασης. Η εικόνα που προέκυψε είναι αρκετά σαφής: το «άνετο» εύρος θέασης τοποθετείται μεταξύ 2,1 και 2,5 φορές τη διαγώνιο της οθόνης.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα αφορά τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Οι γυναίκες προτίμησαν να παίρνουν λίγο μεγαλύτερη απόσταση -2,4 έως 2,6 φορές τη διαγώνιο- ενώ οι άνδρες φάνηκε να αισθάνονται πιο άνετα πιο κοντά, περίπου στο 2πλάσιο της διαγωνίου. Σε κάθε περίπτωση, ο μέσος όρος καταλήγει στη «χρυσή τομή»: 2,3 φορές τη διαγώνιο, με ένα περιθώριο προσαρμογής περίπου 40 εκατοστών, ανάλογα με τις προσωπικές συνήθειες.
