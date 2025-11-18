Βρήκε γαμπρό η δασκάλα; Τι αποκάλυψε ο πιτσιρικάς φίλαθλος του Ολυμπιακού που έκανε προξενιό με πλακάτ (vid)
Ο μικρός φίλαθλος του Ολυμπιακού σήκωσε πλακάτ για καλό σκοπό και πήγε το προξενιό σε άλλα επίπεδα
Ο μικρός Δημοσθένης, μαθητής της έκτης Δημοτικού, κατάφερε να γίνει φίρμα τις τελευταίες ημέρες και τα 15 λεπτά της δημοσιότητάς που του αναλογούν ξεκίνησαν την αντίστροφή τους μέτρηση σε ένα μπασκετικό γήπεδο, αυτό του Προμηθέα στην Πάτρα στον αγώνα της τοπικής ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό.
Εκεί, ο μικρός φίλος των Ερυθρολεύκων εμφανίστηκε κρατώντας ένα μικρό πλακάτ, στο οποίο δεν ζητούσε -όπως συμβαίνει με άλλα παιδιά της ηλικίας του- μια φανέλα από κάποιον αγαπημένο του παίκτη. Το μήνυμα που έφραψε πάνω σε αυτό ήταν πολύ πιο... αλτρουιστικό: «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»!
