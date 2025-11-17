Η «γεωγραφική» σύγχυση της Βόρειας Αμερικής: Η πραγματική λίστα με τις 23 χώρες και τα 23 εξαρτώμενα εδάφη
Η «γεωγραφική» σύγχυση της Βόρειας Αμερικής: Η πραγματική λίστα με τις 23 χώρες και τα 23 εξαρτώμενα εδάφη
Η Βόρεια Αμερική δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, αφού συνολικά αποτελείται από 23 κυρίαρχα κράτη και άλλα 23 εξαρτώμενα εδάφη
Παρότι πολλοί θεωρούν ότι η Βόρεια Αμερική αποτελείται μόνο από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, η ήπειρος περιλαμβάνει 23 ανεξάρτητα κράτη με εντυπωσιακή πολιτισμική και γεωγραφική ποικιλομορφία. Αυτό συμβαίνει επειδή η Κεντρική Αμερική και η Καραϊβική λογίζονται ως υποπεριοχές της.
