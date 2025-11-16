Τι θα συμβεί αν «πέσει» για πάντα το ίντερνετ: Οι εφιαλτικές προβλέψεις για έναν κόσμο στο σκοτάδι
Ειδικοί περιγράφουν με ζοφερή ακρίβεια πώς θα κατέρρεε ο σύγχρονος κόσμος αν ένας γιγαντιαίος ηλιακός παλμός κατέστρεφε το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες
Οι μεγαλύτερες γενιές συχνά λένε ότι εξαρτόμαστε υπερβολικά από την τεχνολογία. Η αλήθεια όμως είναι ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί απλώς μία διευκόλυνση, αλλά έναν βασικό πυλώνα λειτουργίας του σύγχρονου κόσμου, αφού αμέτρητα συστήματα βασίζονται σ' αυτό.
Ακόμα και μια μικρή τεχνική βλάβη μπορεί να προκαλέσει το απόλυτο χάος, όπως απέδειξε και η πρόσφατη κατάρρευση υπηρεσιών της Microsoft. Τι θα γινόταν όμως αν το διαδίκτυο σταματούσε… για πάντα;
Το απόλυτο σκοτάδι: Τι θα συμβεί με την «πτώση» του διαδικτύου
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ένας ισχυρός ηλιακός παλμός (CME) θα μπορούσε να καταστρέψει δορυφόρους, ηλεκτρικά δίκτυα και ραδιοεπικοινωνίες. Μια πρόσφατη έκρηξη προκάλεσε ραδιοφωνικές παρεμβολές σε Ευρώπη και Αφρική, κάτι που ο ηλιακός φυσικός Dr. Ryan French χαρακτήρισε ως «σπάνιο φαινόμενο».
Τα CME έχουν καταγραφεί λιγότερες από 100 φορές από το 1942, αλλά το «Γεγονός Carrington» του 1859 προκάλεσε τόσο έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα που οι τηλεγραφικές γραμμές… έπιασαν φωτιά.
