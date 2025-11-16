Ψηλά έπιπλα, μεγάλοι καθρέφτες: Πώς κάνεις ένα σπίτι 27 τ.μ. να φαίνεται ευρύχωρο
Ψηλά έπιπλα, μεγάλοι καθρέφτες: Πώς κάνεις ένα σπίτι 27 τ.μ. να φαίνεται ευρύχωρο
Μια 68χρονη στο Άμστερνταμ μεταμορφώνει τα 27 τ.μ. του σπιτιού της με καθρέφτες, ψηλά έπιπλα και έξυπνες λύσεις διαρρύθμισης που μεγιστοποιούν τον χώρο
Σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα 27 τετραγωνικών μέτρων στο ανατολικό Άμστερνταμ, η 68χρονη Κόνι Γκρουτ έχει βρει τον τρόπο να «μεγαλώσει» τον χώρο χωρίς καμία ριζική ανακαίνιση. Με εφευρετικότητα και λίγες έξυπνες αρχιτεκτονικές ιδέες, κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε εκατοστό, μετατρέποντας το σπίτι που της παραχωρήθηκε από τη Woningnet σε ένα λειτουργικό και ευχάριστο καταφύγιο.
Όπως αφηγείται στην εφημερίδα Het Parool, στην αρχή είχε αμφιβολίες. Το νέο της σπίτι ήταν μικρότερο όχι μόνο από το προηγούμενο διαμέρισμά της, αλλά ακόμη και από τα υπόλοιπα της ίδιας γειτονιάς. Παρ’ όλα αυτά, η ιδιαίτερη πρόσοψη και η ιστορία του κτιρίου την κέρδισαν - και έτσι αποφάσισε να το τολμήσει.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Όπως αφηγείται στην εφημερίδα Het Parool, στην αρχή είχε αμφιβολίες. Το νέο της σπίτι ήταν μικρότερο όχι μόνο από το προηγούμενο διαμέρισμά της, αλλά ακόμη και από τα υπόλοιπα της ίδιας γειτονιάς. Παρ’ όλα αυτά, η ιδιαίτερη πρόσοψη και η ιστορία του κτιρίου την κέρδισαν - και έτσι αποφάσισε να το τολμήσει.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα