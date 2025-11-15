Γραμμές στα πίσω τζάμια των αυτοκινήτων: Από τι είναι φτιαγμένες και πώς μας βοηθούν
Γραμμές στα πίσω τζάμια των αυτοκινήτων: Από τι είναι φτιαγμένες και πώς μας βοηθούν
Πίσω από αυτές τις γραμμές κρύβεται ένα μικρό θαύμα μηχανικής: η τεχνολογία που εξαφανίζει θολούρα και πάγο μέσα σε δευτερόλεπτα
Αν έχεις περάσει έστω μια ώρα στη θέση του οδηγού, σίγουρα έχεις αναρωτηθεί: «Τι στο καλό γυρεύουν αυτές οι γραμμές στο πίσω τζάμι;». Και όχι, δεν μπήκαν εκεί από κάποιον σαλεμένο σχεδιαστή που θέλησε να τις προσθέσει έτσι, για το θεαθήναι. Το αντίθετο: οι γραμμές αυτές είναι από τα πιο χρήσιμα στοιχεία που διαθέτει κάθε αυτοκίνητο.
Πρόκειται για πολύ λεπτά σύρματα από μέταλλο και ρητίνη, κολλημένα πάνω στο τζάμι ή ενσωματωμένα ανάμεσα σε στρώσεις γυαλιού. Όταν πατάς το κουμπί του πίσω defroster, στέλνεται ρεύμα σε αυτά τα σύρματα, το ρεύμα συναντά αντίσταση, η αντίσταση παράγει θερμότητα και αυτή η θερμότητα εξαφανίζει ατμούς, υγρασία και πάγο πριν προλάβεις να γκρινιάξεις που δεν βλέπεις ελέφαντα στα δύο μέτρα.
Με λίγα λόγια, εκείνες οι «ενοχλητικές ρίγες» είναι ο λόγος που βλέπεις τι γίνεται πίσω σου αντί να οδηγείς στα τυφλά σαν ταινία τρόμου του ’80.
Κι αν δεν καθαρίζουν; Μην νευριάζεις και πάρε μια ανάσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Πρόκειται για πολύ λεπτά σύρματα από μέταλλο και ρητίνη, κολλημένα πάνω στο τζάμι ή ενσωματωμένα ανάμεσα σε στρώσεις γυαλιού. Όταν πατάς το κουμπί του πίσω defroster, στέλνεται ρεύμα σε αυτά τα σύρματα, το ρεύμα συναντά αντίσταση, η αντίσταση παράγει θερμότητα και αυτή η θερμότητα εξαφανίζει ατμούς, υγρασία και πάγο πριν προλάβεις να γκρινιάξεις που δεν βλέπεις ελέφαντα στα δύο μέτρα.
Με λίγα λόγια, εκείνες οι «ενοχλητικές ρίγες» είναι ο λόγος που βλέπεις τι γίνεται πίσω σου αντί να οδηγείς στα τυφλά σαν ταινία τρόμου του ’80.
Κι αν δεν καθαρίζουν; Μην νευριάζεις και πάρε μια ανάσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα