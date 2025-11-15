Τι σημαίνει «Pluribus»: Ο δημιουργός της καλύτερης σειράς του 2025, αποκαλύπτει
Δεν έχει καν προλάβει να ολοκληρώσει την πρεμιέρα της κι όμως το Pluribus θεωρείται ήδη η κορυφαία σειρά του 2025, με το Apple TV να ανακοινώνει δεύτερη σεζόν πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη
Ο δημιουργός των Breaking Bad και Better Call Saul (εκ των καλύτερων σειρών), Vince Gilligan, επιστρέφει με το Pluribus, ξανασμίγοντας με την Rhea Seehorn, η οποία πρωταγωνιστεί ως Carol Sturka, μια συγγραφέα ρομαντικών μυθιστορημάτων που καλείται να… σώσει την ανθρωπότητα.
Μόνο που η απειλή αυτή τη φορά δεν είναι ένας κακός ήρωας, αλλά ένας εξωγήινος ιός που κάνει τους ανθρώπους… ευτυχισμένους. Ίσως υπερβολικά ευτυχισμένους. Ο Gilligan εξήγησε ότι στόχος του ήταν να αναποδογυρίσει κάθε κλισέ επιστημονικής φαντασίας. Και πράγματι, στη σειρά δεν υπάρχει τρόμος στην παραδοσιακή του μορφή, υπάρχει η παγκόσμια, ομοιόμορφη καλοσύνη. Όλοι είναι γλυκοί, ήρεμοι, ευγενικοί και παράξενα τρομακτικοί.
