Ξέρω τι έκανες στην περσινή Super League: Οι ανατροπές, οι εκπλήξεις και τα déjà vu

Κάτι τέτοιο ισχύει απόλυτα και στη Stoiximan Super League. Αξίζει να δούμε πως ήταν κατάσταση την ίδια εποχή το 2024, όταν τα πράγματα μετά το πέρας της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, για κάποιους ήταν εντελώς διαφορετικά και για άλλους ίδια και… απαράλακτα.Καλύτερο ξεκίνημα και κορυφή για τον ΟλυμπιακόΟι Πειραιώτες έχουν ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με 8 νίκες και μοναδικές απώλειες βαθμών στα εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα σε Παναθηναϊκό (1-1) και ΠΑΟΚ (2-1) και βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης με 25 πόντους.Εμφανής η βελτίωση, καθώς τη σεζόν 2024/25 αν και κατέληξαν με το κύπελλο του πρωταθλήματος στα χέρια μετά από 10 αγωνιστικές είχαν μόλις 18 βαθμούς, έχοντας χάσει σε «Βικελίδης» (2-1) και Τρίπολη (1-0), ενώ είχαν απώλειες και στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης με τις ισοπαλίες κόντρα σε Παναιτωλικό (0-0) και Λεβαδειακό (2-2), βρίσκονταν στην 4η θέση της κατάταξης και στο -3 από την κορυφή.Ίδια θέση με καλύτερη εικόνα για τον ΠΑΟΚΗ ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη 10η αγωνιστική ήταν και πέρυσι, όπως και φέτος στη 2η θέση.Η φετινή σεζόν μπορεί να μην ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τον «Δικέφαλο του Βορρά», όμως μετά τη νίκη με τον Ολυμπιακό (2-1), η ομάδα της Θεσσαλονίκης άρχισε ένα σερί νικών που σταμάτησε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο -2 από την κορυφή, έχοντας 23 βαθμούς, ενώ την ίδια εποχή πέρυσι είχε 20 βαθμούς, έχοντας 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 εντός έδρας ήττες, από τον Άρη (0-1) και τον ΟΦΗ (1-2).Περισσότεροι βαθμοί, ίδια απόσταση από την κορυφή για την ΑΕΚΗ Ένωση βρίσκεται στο -3 από την κορυφή μετά από 10 αγωνιστικές, με 22 πόντους με δύο ήττες από ΠΑΟΚ εντός (0-2) και Ολυμπιακό εκτός έδρας (2-0) και την εκτός έδρας ισοπαλία στη Λάρισα (1-1).Με τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο την περσινή σεζόν η ΑΕΚ είχε 18 βαθμούς ύστερα από 10 αγώνες, με σημαντικότερες απώλειες την εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στη Λαμία (1-1) και τις ήττες σε Αγρίνιο (1-0) και Σέρρες (1-0).Από μάχη για τη σωτηρία σε θέση Ευρώπης ο Λεβαδειακός

Η ομάδα της Βοιωτίας είναι η μεγάλγ έκπληξη της φετινής Stoiximan Super League, καθώς έχει 18 βαθμούς και φιγουράρει στην 4η θέση της κατάταξης.Με τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο ο Λεβαδειακός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όλου του φίλαθλου κοινού της χώρας με το ποδόσφαιρο που παίζει, ενώ είναι και η κορυφαία επίθεση της κατηγορίας με 26 γκολ ενεργητικό.Αντίθετη ήταν η πορεία την περσινή σεζόν, με τον Λεβαδειακό να έχει μόλις 6 πόντους μετά από 10 παιχνίδια και να είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, χωρίς να έχει πανηγυρίσει νίκη στην αρχή της σεζόν.Η εντός έδρας ήττα για την 7η αγωνιστική από τον ΠΑΟΚ (0-2) είχε προκαλέσει την παραίτηση του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία δεν είχε γίνει δεκτή από τη διοίκηση με τον Έλληνα τεχνικό να συνεχίζει μέχρι και σήμερα στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας. Κάτι ήξεραν οι άνθρωποι του Λεβαδειακού…Άλμα Ευρώπης για τον ΒόλοΠαρόμοια είναι και η πορεία του Βόλου, που… αθόρυβα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα 18 βαθμούς και να είναι στην 5η θέση της κατάταξης.Με 6 νίκες και σαφώς σημαντικότερη αυτή κόντρα στον Παναθηναϊκό με 1-0, η ομάδα της Μαγνησίας αισιοδοξεί πως θα βρεθεί στο γκρουπ των ομάδων που θα διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.Το παράδοξο του Βόλου είναι πως οι 3 νίκες που είχε πάρει πέρυσι μέχρι τη 10η αγωνιστική είχαν έρθει μακριά από το Πανθεσσαλικό, χωρίς όμως να βοηθήσουν την ομάδα να είναι πιο πάνω από την 11η θέση και τη συγκομιδή των 10 βαθμών.6η θέση με έναν… αστερίσκο για τον ΠαναθηναϊκόΟι «πράσινοι» μετά από 10 αγωνιστικές έχουν συγκεντρώσει 15 βαθμούς, με την εικόνα της ομάδας να παρουσιάζει βελτίωση από τη στιγμή που στον πάγκο κάθισε ο Μπενίτεθ. Αστερίσκος το γεγονός πως έχει δώσει 9 παιχνίδια (εκκρεμεί αυτό της 1ης αγωνιστικής απέναντι στον ΟΦΗ).Η εντός έδρας απώλεια κόντρα στον Λεβαδειακό (1-1), αλλά και οι εκτός έδρας ήττες από Κηφισιά (3-2) και Βόλο (1-0) δεν έχουν επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να βρεθεί πιο ψηλά στη βαθμολογία.Στην 6η θέση βρισκόταν το «τριφύλλι» και την περσινή σεζον μετά από 10 αγώνες, έχοντας 1 βαθμό περισσότερο.Ο Ρουί Βιτόρια είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής, ενώ το αποτέλεσμα που είχε στοιχίσει βαθμολογικά ήταν η εντός έδρας ήττα από τον Astera AKTOR με 1-0 στην πρεμιέρα.Κατακόρυφη πτώση για τον ΆρηΟ Άρης δεν έχει καταφέρει να δικαιώσει τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, πριν την έναρξη της σεζόν, καθώς μετά από 10 αγωνιστικές έχει 13 βαθμούς και είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας.Μπορεί το καλό ξεκίνημα να έφερε ευφορία στους Θεσσαλονικείς, όμως παρά την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, τα 6 συνεχόμενα παιχνίδια μακριά από τη νίκη, έχουν οδηγήσει στο -5 από την τετράδα.Αντίθετη πορεία ακολουθούσαν οι «κίτρινοι» την περσινή αγωνιστική περίοδο, όταν το πέρας της 10ης αγωνιστικής τους έβρισκε «καβάλα στο άλογο» και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς.Η μοναδική ήττα μέχρι εκείνο το σημείο ήταν στην Κρήτη με 3-2 από τον ΟΦΗ, ενώ το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν η νίκη στη Τούμπα με 1-0.Η Κηφισιά που ξεχωρίζει – Η Καλλιθέα που απογοήτευσεΣτην 8η θέση της βαθμολογίας βρίσκουμε την Κηφισιά, με τους νεοφώτιστους από το Νότιο όμιλο της Super League 2, να παρουσιάζουν εκπληκτικό πρόσωπο με 12 βαθμούς και έχοντας το δίδυμο Τεττέη – Παντελίδης να ξεχωρίζουν.Αποτέλεσμα της σεζόν μέχρι στιγμής η νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό με 3-2, αλλά και τα διπλά σε Ηράκλειο (1-3) και Περιστέρι (1-2).Η Athens Kallithea που εν τέλει υποβιβάστηκε στο φινάλε της σεζόν, ήταν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς και χωρίς νίκη μετά από 6 παιχνίδια, έχοντας ωστόσο πάρει βαθμό στα παιχνίδια κόντρα σε Παναθηναϊκό (1-1) και ΑΕΚ (0-0) εντός έδρας.Το κακό ξεκίνημα φέρνει πτώση για τον ΠαναιτωλικόΟ Παναιτωλικός δεν ξεκίνησε καλά τη φετινή σεζόν, κάτι που δείχνει να αλλάζει με τον Γιάννη Αναστασίου να επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου και να την ανεβάζει με 2 νίκες στα τελευταία 3 παιχνίδια στην 9η θέση και τους 11 βαθμούς.Η νίκη στην έδρα του Άρη με 2-0 είναι αναμφίβολα το αποτέλεσμα της σεζόν, ενώ το παιχνίδι που θα θέλουν να ξεχάσουν είναι η εκτός έδρας ήττα με 6-0 από τον Λεβαδειακό.Οι Αγρινιώτες είχαν 15 βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές πέρυσι, έχοντας πάρει βαθμό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό (0-0) και το τρίποντο απέναντι στην ΑΕΚ με 1-0 στο Αγρίνιο.Μικρή πτώση για τον ΑτρόμητοΟ Ατρόμητος αν και άρχισε τη χρονιά με τον Λεωνίδα Βόκολο τον πάγκο, βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση τεχνικού, καθώς η ομάδα έχει μόλις 9 βαθμούς σε 10 αγώνες, έχοντας μόλις 2 νίκες στο πρωτάθλημα.Οι Περιστεριώτες την περσινή σεζόν είχαν +2 βαθμούς σε σχέση με φέτος και βρίσκονταν στην 9η θέση της κατάταξης, με σημαντικότερο αποτέλεσμα την εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στον Άρη (1-1).Αντίθετη πορεία για τον Astera AKTORΗ 11η θέση που βρίσκεται φέτος η ομάδα της Τρίπολης, με μόλις 7 βαθμούς μετά από 10 παιχνίδια, έχουν οδηγήσει την αλλαγή τεχνικού, με τον Κρις Κόουλμαν να παίρνει τη θέση του Παντελίδη.Τα τελευταία θετικά αποτελέσματα, νίκη 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ και εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) στο «Βικελίδης» δείχνουν κάποια σημάδια ανάτασης για τους Αρκάδες.Η περσινή σεζόν ήταν εντελώς διαφορετική για τον Astera AKTOR, με τους Αρκάδες να «χτυπούν» την πόρτα της 4άδας μετά από 10 αγωνιστικές με 16 βαθμούς και μόλις στο -5 από την κορυφή.