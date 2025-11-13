Το ποσό που πρέπει να πληρώσει η Μπαρτσελόνα για να κάνει δικό της τον Χάρι Κέιν
Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει στρέψει το βλέμμα της στον Χάρι Κέιν ενόψει του καλοκαιριού, βλέποντας στο πρόσωπο του Άγγλου φορ τον ιδανικό διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι
Οι «μπλαουγκράνα» σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τη ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με την Μπάγερν, ώστε να κάνουν την κίνησή τους.
Παρότι ο Τζοάν Λαπόρτα έβαλε οριστικό τέλος στο ενδεχόμενο επιστροφής του Λιονέλ Μέσι, η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να έχει μεταγραφικές φιλοδοξίες, παρά τα οικονομικά της εμπόδια. Και μία από αυτές ακούει στο όνομα του Χάρι Κέιν.
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος πρόσφατα χάρισε τη νίκη στην ομάδα με χατ-τρικ απέναντι στη Θέλτα, θα φτάσει τα 37 το καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Το μέλλον του θεωρείται αβέβαιο, και σύμφωνα με τον «Guardian», η Μπαρτσελόνα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τον αφήσει ελεύθερο, με σκοπό να κινηθεί για τον Κέιν, τον οποίο θεωρεί τον ιδανικό, νεότερο αντικαταστάτη του.
