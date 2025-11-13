Έκανε με ωτοστόπ τον γύρο του κόσμου και εξηγεί ποια χώρα τον συγκίνησε: «Μου άλλαξαν τον τρόπο που βλέπω τα πάντα»
Ολλανδός ταξιδιώτης έκανε το γύρο του κόσμου με ωτοστόπ και αποκαλύπτει ποια χώρα θεωρεί την πιο όμορφη απ' όλες, όχι, όμως, για τα τοπία της, αλλά για τους ανθρώπους της
Ο 26χρονος Timo de Jong από την Ολλανδία, έχει κάνει το απίστευτο! Έχει ταξιδέψει από τη Νότια Κορέα ως τη Νότια Αφρική αποκλειστικά με ωτοστόπ. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη του αποστολή, αφού στο παρελθόν είχε φτάσει με τον ίδιο τρόπο από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Νότια Αφρική!
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Κανταχάρ του Αφγανιστάν, στην 185η μέρα του ταξιδιού του και παρά τις πολλές δυσκολίες, βρήκε χρόνο να μιλήσει στο UNILAD, περιγράφοντας την εμπειρία του και εξηγώντας γιατί το Αφγανιστάν είναι μια χώρα που τον έχει συγκινήσει βαθιά.
