Κινέζος influencer ξόδεψε πάνω από 500.000 δολάρια για… ψεύτικους κοιλιακούς
Κινέζος influencer ξόδεψε πάνω από 500.000 δολάρια για… ψεύτικους κοιλιακούς
Αντί να «χτίσει» κοιλιακούς με προπόνηση, ένας influencer από την Κίνα επένδυσε μισό εκατομμύριο δολάρια σε ενέσεις υαλουρονικού οξέος, δημιουργώντας ένα ψεύτικο 8-pack που τρέλανε το διαδίκτυο
Ο Κινέζος fashion & beauty creator Andy Hao Tienan αποκάλυψε ότι το 20% του σώματός του περιέχει υαλουρονικό οξύ. Ο νεαρός influencer προκάλεσε σάλο όταν παραδέχτηκε πως ξόδεψε περισσότερα από 4 εκατομμύρια γουάν (562.000 δολάρια) για να κάνει 40 ενέσεις σε ώμους, στέρνο, στήθος και κοιλιά, δημιουργώντας ένα τεχνητό 8-pack.
«Οι μύες δεν μεγαλώνουν στους δειλούς. Έχω κάνει τόσες ενέσεις που δεν είμαι πια δειλός. Αν οι κοιλιακοί μου κρατήσουν τρία χρόνια, θα ζητήσω να μπω στο ρεκόρ Γκίνες για τους πιο μακροχρόνιους ψεύτικους κοιλιακούς!», δήλωσε ο ίδιος.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
«Οι μύες δεν μεγαλώνουν στους δειλούς. Έχω κάνει τόσες ενέσεις που δεν είμαι πια δειλός. Αν οι κοιλιακοί μου κρατήσουν τρία χρόνια, θα ζητήσω να μπω στο ρεκόρ Γκίνες για τους πιο μακροχρόνιους ψεύτικους κοιλιακούς!», δήλωσε ο ίδιος.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα