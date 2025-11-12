H ώρα του Τεττέη και η «σύγκριση» με Παυλίδη, Ιωαννίδη και Δουβίκα
Η ατυχία του Φώτη Ιωαννίδη έφερε μια νέα ευκαιρία για τον Ανδρέα Τεττέη
Ο φορ της Κηφισιάς, που από τον Ιανουάριο θα φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδος από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά τον τραυματισμό του επιθετικού της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ο Ιωαννίδης υπέστη μερική ρήξη συνδέσμου στο αριστερό γόνατο στο ματς με τη Σάντα Κλάρα και θα μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από τις υποχρεώσεις τόσο της ομάδας του όσο και της «Γαλανόλευκης».
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον 24χρονο, ο οποίος πραγματοποιεί την πιο ώριμη και παραγωγική του σεζόν. Ο επιθετικός με ρίζες από τη Γκάνα και τη Σιέρα Λεόνε έχει σημειώσει 6 γκολ και 4 ασίστ σε 12 συμμετοχές στη Stoiximan Super League, όντας ο πιο παραγωγικός Έλληνας φορ του πρωταθλήματος.
