Διαιτητής ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, με το ψευδώνυμο «Λούκι Λουκ»... έσκασε στο DEAL με μπλούζα Θύρα 7 Καρδίτσας
Ο Βαγγέλης εμφανίστηκε στο τηλεπαιχνίδι του Alpha «DEAL», φορώντας μπλούζα Θύρα 7 Καρδίτσας και έφυγε με ένα σεβαστό ποσό

Με μεγάλη δόση χιούμορ, αποκάλυψε ότι τον φωνάζουν «Λούκι Λουκ» γιατί «βγάζω κάρτα πιο γρήγορα από τη σκιά μου». Ευχάριστος τύπος, ο Βαγγέλης είπε μεταξύ άλλων ότι «ακούω κράξιμο λόγω οπαδικών συναισθημάτων, αλλά δεν δίνω σημασία πλέον».

