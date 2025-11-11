Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα
Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα

Ένας «κυνηγός αεροπλάνων» βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και κατέγραψε με το φακό του ένα αμερικανικό B-52 να πετά με κάτι ύποπτο κάτω από τα φτερά. Και όχι, δεν ήταν δεξαμενή καυσίμου...

Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα
Ο Ian Recchio, ένας παθιασμένος «ανιχνευτής αεροπλάνων» που περνά τον χρόνο του κοιτάζοντας τον ουρανό με τηλεφακό, καθόταν αμέριμνος σε έναν λόφο στην Καλιφόρνια όταν το είδε: Ένα B-52, το θρυλικό αεροσκάφος-σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, να πετά χαμηλά, με κάτι παράξενο κρεμασμένο κάτω από το φτερό του.

Όταν μεγέθυνε τη φωτογραφία του, πάγωσε. Ο πύραυλος έφερε πορτοκαλί σημάνσεις δοκιμών και έμοιαζε με το νέο αμερικανικό AGM-181 LRSO, τον «διάδοχο» των παλαιών πυρηνικών πυραύλων κρουζ, σχεδιασμένο να πλήττει στόχους από 2.500 χιλιόμετρα μακριά. Με λίγα λόγια; Αν ήθελε, θα μπορούσε να ισοπεδώσει μια πόλη σε άλλη ήπειρο.

