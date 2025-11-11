Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα
Ένας «κυνηγός αεροπλάνων» βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και κατέγραψε με το φακό του ένα αμερικανικό B-52 να πετά με κάτι ύποπτο κάτω από τα φτερά. Και όχι, δεν ήταν δεξαμενή καυσίμου...
Ο Ian Recchio, ένας παθιασμένος «ανιχνευτής αεροπλάνων» που περνά τον χρόνο του κοιτάζοντας τον ουρανό με τηλεφακό, καθόταν αμέριμνος σε έναν λόφο στην Καλιφόρνια όταν το είδε: Ένα B-52, το θρυλικό αεροσκάφος-σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, να πετά χαμηλά, με κάτι παράξενο κρεμασμένο κάτω από το φτερό του.
Όταν μεγέθυνε τη φωτογραφία του, πάγωσε. Ο πύραυλος έφερε πορτοκαλί σημάνσεις δοκιμών και έμοιαζε με το νέο αμερικανικό AGM-181 LRSO, τον «διάδοχο» των παλαιών πυρηνικών πυραύλων κρουζ, σχεδιασμένο να πλήττει στόχους από 2.500 χιλιόμετρα μακριά. Με λίγα λόγια; Αν ήθελε, θα μπορούσε να ισοπεδώσει μια πόλη σε άλλη ήπειρο.
