Η Μέρκελ αποκάλυψε την αγαπημένη μπύρα του Πούτιν: Η ιστορία με την 45λεπτη καθυστέρηση

Για μια απρόσμενη ιστορία με... μία γερμανική μπύρα περιγράφει η Άνγκελα Μέρκελ στο βιβλίο της, «Libertad», που αφορά τον Βλάντιμιρ Πούτιν