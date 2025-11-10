Η Μέρκελ αποκάλυψε την αγαπημένη μπύρα του Πούτιν: Η ιστορία με την 45λεπτη καθυστέρηση
Για μια απρόσμενη ιστορία με... μία γερμανική μπύρα περιγράφει η Άνγκελα Μέρκελ στο βιβλίο της, «Libertad», που αφορά τον Βλάντιμιρ Πούτιν
Η πρώην καγκελάριος της Γερμανία, Άνγκελα Μέρκελ, όσο περίεργο και να ακούγεται, μοιράζεται μία ασυνήθιστη σύνδεση με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Και οι δυο τους έζησαν στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, τότε Ανατολική Γερμανία.
Η Μέρκελ γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί τα πρώτα 35 χρόνια της ζωής της, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος υπηρέτησε ως πράκτορας της KGB (Επιτροπή Κρατικής Ασφάλειας της Σοβιετικής Ένωσης) στη Δρέσδη από το 1985 έως το 1990, μαθαίνοντας αμφότεροι και τη γλώσσα του άλλου.
Το άγνωστο περιστατικό Πούτιν-Μέρκελ με τη μπύρα
Στα απομνημονεύματά της, που έχουν εκδοθεί στο βιβλίο «Libertad», η πρώην καγκελάριος αφηγείται ένα απρόσμενο περιστατικό από τη σύνοδο του G8 στο Heiligendamm της Γερμανίας, τον Ιούνιο του 2007.
Όπως αποκαλύπτει και γράφει, ο Πούτιν κατέφθασε με καθυστέρηση 45 λεπτών: «Αν υπάρχει κάτι που δεν αντέχω, είναι η μη τήρηση του χρόνου». Όταν την αντίκρυσε, της είπε γελώντας: «Εσύ φταις! Πιο συγκεκριμένα, η Radeberger».
