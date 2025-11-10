Μετά την Αθήνα τι; Οι 11 πιο όμορφοι Μαραθώνιοι του κόσμου για να τρέξεις μετά τον Αυθεντικό
Μπορεί ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας να ολοκληρώθηκε, αλλά το τρέξιμο δεν σταματά. Και τώρα; Μήπως ήρθε η ώρα για το επόμενο challenge;

Μόλις ολοκληρώθηκε ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, εκεί όπου κάθε Νοέμβρη χιλιάδες δρομείς γεμίζουν την πρωτεύουσα, δοκιμάζουν τα όριά τους και ζουν τη μαγεία της κλασικής διαδρομής. Και τώρα; Ξεκουράστηκες, φόρτισες, και ξαφνικά αρχίζεις να σκέφτεσαι: «Μήπως ήρθε η ώρα για το επόμενο challenge;»

Αν το μικρόβιο του running έχει ριζώσει για τα καλά μέσα σου, τότε υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος έτοιμος να τον ανακαλύψεις… τρέχοντας! Από την Καλιφόρνια μέχρι το Σινικό Τείχος και από τη λίμνη Λοχ Νες μέχρι την έρημο της Πέτρας, κάποιοι μαραθώνιοι δεν είναι απλώς αγώνες, είναι εμπειρίες ζωής.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
