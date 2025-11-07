Αγόρασε μεταχειρισμένη κάμερα και «πάγωσε» όταν είδε τι είχε μέσα η κάρτα SD
Ένας συλλέκτης από το Τορόντο αγόρασε μεταχειρισμένη κάμερα και ανακάλυψε πάνω από 4.000 φωτογραφίες ενός ζευγαριού από ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Προσπαθεί τώρα να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες για να τους επιστρέψει τις αναμνήσεις τους
Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ιδιαίτερο γαμήλιο δώρο κατέληξε σε μια αναπάντεχη ιστορία με... 4.000 αναμνήσεις. Ο Kyle, συλλέκτης παλιών ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών από το Τορόντο, αγόρασε δύο μεταχειρισμένες Canon από διαδικτυακή δημοπρασία, χωρίς να φαντάζεται τι θα έβρισκε μέσα. Και οι δύο κάμερες έκρυβαν κάρτες SD γεμάτες με φωτογραφίες αγνώστων.
Όπως αποκάλυψε στο Newsweek, οι κάρτες περιείχαν πάνω από 4.200 εικόνες από ταξίδια ενός ζευγαριού από την Ασία. Από την Ιταλία και την Πορτογαλία μέχρι την Αλάσκα, τη Νότια Κορέα και τη Μέση Ανατολή, οι φωτογραφίες κατέγραφαν μνημεία, τοπία αλλά και προσωπικές στιγμές. Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών, στιγμιότυπα από το Όρος Ράσμορ, τις Πυραμίδες της Γκίζας, τη Σφίγγα και μάλιστα εικόνες -και βίντεο- του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου.
