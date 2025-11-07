Αγόρασε μεταχειρισμένη κάμερα και «πάγωσε» όταν είδε τι είχε μέσα η κάρτα SD

Ένας συλλέκτης από το Τορόντο αγόρασε μεταχειρισμένη κάμερα και ανακάλυψε πάνω από 4.000 φωτογραφίες ενός ζευγαριού από ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Προσπαθεί τώρα να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες για να τους επιστρέψει τις αναμνήσεις τους