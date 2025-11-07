Έζησε 2 μήνες στο απόλυτο σκοτάδι: Το πείραμα του Γάλλου επιστήμονα που άλλαξε όσα ξέρουμε για τον χρόνο (vid)

Το 1962, ένας Γάλλος επιστήμονας κατέβηκε μόνος σε ένα σπήλαιο των Άλπεων για δύο μήνες, κόβοντας κάθε επαφή με τον χρόνο. Το απίστευτο, αυτό, πείραμά κατάφερε να αλλάξει την επιστήμη του χρόνου