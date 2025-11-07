Έζησε 2 μήνες στο απόλυτο σκοτάδι: Το πείραμα του Γάλλου επιστήμονα που άλλαξε όσα ξέρουμε για τον χρόνο (vid)
Το 1962, ένας Γάλλος επιστήμονας κατέβηκε μόνος σε ένα σπήλαιο των Άλπεων για δύο μήνες, κόβοντας κάθε επαφή με τον χρόνο. Το απίστευτο, αυτό, πείραμά κατάφερε να αλλάξει την επιστήμη του χρόνου
Το καλοκαίρι του 1962, ο 23χρονος Γάλλος γεωλόγος Μισέλ Σιφρ αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα παράτολμο πείραμα. Ο σκοπός ήταν να ζήσει απομονωμένος σε σπήλαιο, χωρίς ρολόι και επαφή με τον έξω κόσμο, για περισσότερο από δύο μήνες.
Επέλεξε ένα σημείο 150 μέτρα κάτω από το όρος Scarasson, στις Λιγουρικές Άλπεις, ώστε να μην έχει καμία επαφή με τα φυσικά σημάδια του χρόνου, ούτε δηλαδή τον ήλιο, ούτε το φεγγάρι, ούτε τους διάφορους ήχους ζωής στην επιφάνεια.
