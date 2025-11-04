Πώς ήταν να είσαι πλούσιος πριν από 100 χρόνια: Πώς ζούσε το 1% της Δύσης πριν τη Μεγάλη Ύφεση (vid)
Τη δεκαετία του 1920, ο Δυτικός κόσμος βίωσε μια εποχή οικονομικής ευημερίας και κοινωνικοπολιτισμικών αλλαγών. Στα λεγόμενα «Κεραυνοβόλα Είκοσι», η Αμερική έλαμπε από αισιοδοξία, πλούτο και υπερβολή. Πίσω όμως από τις λάμψεις του Τζαζ, το 1% ζούσε έναν κόσμο σχεδόν παράλληλο
Η δεκαετία του 1920 υπήρξε σύμβολο οικονομικής άνθησης και κοινωνικής αλλαγής για τη Δύση, κυρίως για τις ΗΠΑ. Η τεχνολογική πρόοδος, η βιομηχανική ανάπτυξη και η μαζική παραγωγή δημιούργησαν έναν νέο κόσμο ευκαιριών, διασκέδασης και... υπερβολής.
Με το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικάνοι μπορούσαν να κάνουν και πάλι όνειρα. Οι δείκτες της οικονομίας είχαν εκτοξευτεί, η ανεργία αφανιζόταν και η κουλτούρα των μέσων ενημέρωσης μεταμόρφωνε την καθημερινότητα. Όμως, η ευημερία δεν ήταν για όλους, βασικά σχεδόν για κανέναν...
