Το λάθος που κάνουν όλοι στο ξενοδοχείο με την ταυτότητά τους: Τι προειδοποιεί ειδικός
Μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά η παράδοση της ταυτότητάς σας στη ρεσεψιόν μπορεί να σας εκθέσει σε σοβαρούς κινδύνους. Δείτε τι προτείνει ο ειδικός για να προστατευθείτε
Από τον Δεκέμβριο, η Ισπανία εφαρμόζει ένα νέο σύστημα καταγραφής ταξιδιωτών, το οποίο αντικαθιστά τους παλιούς «Κανονισμούς Αστυνομίας Ταξιδιωτών» - το πρώτο ουσιαστικό update μετά από μισό αιώνα. Η αλλαγή αυτή, αν και παρουσιάστηκε ως βήμα προς τον εκσυγχρονισμό, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τους επαγγελματίες του τουρισμού όσο και από τους ίδιους τους επισκέπτες.
Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για «δυσανάλογο διοικητικό βάρος», καθώς πλέον υποχρεώνονται να συλλέγουν περισσότερα προσωπικά στοιχεία από κάθε ταξιδιώτη - από το ονοματεπώνυμο και την εθνικότητα έως τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου και το email. Παράλληλα, οι ίδιοι οι πελάτες εκφράζουν ανησυχία για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, καθώς τα δεδομένα αυτά διακινούνται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
