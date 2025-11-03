Η χώρα που χτίζει από την αρχή μια νέα πρωτεύουσα: Η τωρινή της βυθίζεται!

Η Τζακάρτα βυθίζεται 17 εκατοστά κάθε χρόνο και η Ινδονησία χτίζει τη νέα της πρωτεύουσα, Νουσαντάρα, από το μηδέν. Ένα φιλόδοξο έργο 45 δισ. δολαρίων που φιλοδοξεί να σώσει τη χώρα από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας