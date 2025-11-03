Τα παιχνίδια που γυμνάζουν τον εγκέφαλο: Έρευνα αποκάλυψε πως το gaming μας κάνει τελικά πιο έξυπνους
BEST OF NETWORK

Τα παιχνίδια που γυμνάζουν τον εγκέφαλο: Έρευνα αποκάλυψε πως το gaming μας κάνει τελικά πιο έξυπνους

Για δεκαετίες τα video games κατηγορούνταν πως σπαταλούσαν τον χρόνο μας, αλλά μια μεγάλη έρευνα από τις ΗΠΑ δείχνει ότι τελικά μπορούν να γυμνάζουν τον εγκέφαλό μας!

Τα παιχνίδια που γυμνάζουν τον εγκέφαλο: Έρευνα αποκάλυψε πως το gaming μας κάνει τελικά πιο έξυπνους
Μια μεγάλη μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 2.000 παιδιά ηλικίας 9–10 ετών αποκάλυψε κάτι που μπορεί να κάνει ακόμη και τους πιο σκεπτικούς να γυρίσουν το κεφάλι τους: τα παιδιά που παίζουν βιντεοπαιχνίδια τακτικά είχαν καλύτερη μνήμη, μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και είναι πιο προσεκτικά από εκείνα που δεν έπαιζαν.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης Γνωστικής Ανάπτυξης του Εφηβικού Εγκεφάλου, με συνεργασία μεταξύ άλλων και με το Harvard Medical School, δείχνει ότι το gaming μπορεί να ενεργοποιεί νευρωνικά δίκτυα που συνδέονται με γρήγορες αντιδράσεις και μάθηση υπό πίεση.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης