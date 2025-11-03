Τα παιχνίδια που γυμνάζουν τον εγκέφαλο: Έρευνα αποκάλυψε πως το gaming μας κάνει τελικά πιο έξυπνους
Τα παιχνίδια που γυμνάζουν τον εγκέφαλο: Έρευνα αποκάλυψε πως το gaming μας κάνει τελικά πιο έξυπνους
Για δεκαετίες τα video games κατηγορούνταν πως σπαταλούσαν τον χρόνο μας, αλλά μια μεγάλη έρευνα από τις ΗΠΑ δείχνει ότι τελικά μπορούν να γυμνάζουν τον εγκέφαλό μας!
Μια μεγάλη μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 2.000 παιδιά ηλικίας 9–10 ετών αποκάλυψε κάτι που μπορεί να κάνει ακόμη και τους πιο σκεπτικούς να γυρίσουν το κεφάλι τους: τα παιδιά που παίζουν βιντεοπαιχνίδια τακτικά είχαν καλύτερη μνήμη, μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και είναι πιο προσεκτικά από εκείνα που δεν έπαιζαν.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης Γνωστικής Ανάπτυξης του Εφηβικού Εγκεφάλου, με συνεργασία μεταξύ άλλων και με το Harvard Medical School, δείχνει ότι το gaming μπορεί να ενεργοποιεί νευρωνικά δίκτυα που συνδέονται με γρήγορες αντιδράσεις και μάθηση υπό πίεση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης Γνωστικής Ανάπτυξης του Εφηβικού Εγκεφάλου, με συνεργασία μεταξύ άλλων και με το Harvard Medical School, δείχνει ότι το gaming μπορεί να ενεργοποιεί νευρωνικά δίκτυα που συνδέονται με γρήγορες αντιδράσεις και μάθηση υπό πίεση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα