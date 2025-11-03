Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φοράει πιτζάμες όταν κοιμάται: Η αποκάλυψη της Μελάνια που δεν θα θέλαμε να γνωρίζουμε
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φοράει πιτζάμες όταν κοιμάται: Η αποκάλυψη της Μελάνια που δεν θα θέλαμε να γνωρίζουμε

Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε μερικές λεπτομέρειες για τη νυχτερινή ρουτίνα του Ντόναλντ, και ναι, είναι όσο αλλόκοτες περιμένεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φοράει πιτζάμες όταν κοιμάται: Η αποκάλυψη της Μελάνια που δεν θα θέλαμε να γνωρίζουμε
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Fox News για το βιβλίο της Melania: A Memoir, η πρώην Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ ρωτήθηκε για το πώς περνάει τα βράδια ο σύζυγός της.

Η απάντηση; «Δεν κοιμάται πολύ… δηλαδή κοιμάται, φυσικά». Λίγο αμήχανο να προσπαθείς να εξηγήσεις στον κόσμο ότι ο άνθρωπός σου όντως κλείνει μάτι, αλλά ΟΚ, ας προχωρήσουμε παρακάτω στα πράγματα που δεν θέλαμε να γνωρίζουμε...

