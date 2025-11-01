Πώς ταξιδεύουν τα ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική στις ΗΠΑ: Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες διαδρομές
Πώς ταξιδεύουν τα ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική στις ΗΠΑ: Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες διαδρομές

Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον σκαφών και πληρωμάτων που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς τις ΗΠΑ

Πώς ταξιδεύουν τα ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική στις ΗΠΑ: Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες διαδρομές
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Οι πιο πρόσφατες ενέργειές της περιλαμβάνουν επιθέσεις εναντίον σκαφών και πληρωμάτων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κοινοποιήσει πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται πράγματι για «ναρκοπλοία» ή ότι τα πληρώματα είναι διακινητές.

