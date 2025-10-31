Τέσσερα χρόνια δουλεύει χωρίς μισθό: Η ιστορία του 27χρονου με αυτισμό που ζητά μόνο δικαιοσύνη
Τέσσερα χρόνια δουλεύει χωρίς μισθό: Η ιστορία του 27χρονου με αυτισμό που ζητά μόνο δικαιοσύνη
Ο Τομ Μπόιντ, 27 ετών με αυτισμό, εργάζεται τέσσερα χρόνια σε κατάστημα Waitrose χωρίς μισθό. Η οικογένειά του ζητά δικαιοσύνη για την αδικία που αντιμετωπίζει
Ένας 27χρονος άνδρας από το Μάντσεστερ εργάζεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια σε κατάστημα της αλυσίδας Waitrose, χωρίς να έχει λάβει ούτε μία λίρα. Παρότι εκπαιδεύεται και εκτελεί τα καθήκοντά του με συνέπεια, η εταιρεία αρνείται να του καταβάλει μισθό, επικαλούμενη ότι «δεν μπορεί να εκτελέσει πλήρως τον ρόλο» του.
Ο Τομ Μπόιντ, που πάσχει από Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), εργάζεται τα πρωινά ως αποθηκάριος στο παντοπωλείο, βοηθώντας στη διανομή και την τακτοποίηση προϊόντων. Όπως αναφέρει η μητέρα του στη Manchester Evening News, ο γιος της έχει προσφέρει «περισσότερες από 600 ώρες εργασίας» εθελοντικά, όχι για το χρήμα, αλλά επειδή «ήθελε να ανήκει κάπου, να συνεισφέρει και να νιώθει ότι κάνει τη διαφορά».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ο Τομ Μπόιντ, που πάσχει από Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), εργάζεται τα πρωινά ως αποθηκάριος στο παντοπωλείο, βοηθώντας στη διανομή και την τακτοποίηση προϊόντων. Όπως αναφέρει η μητέρα του στη Manchester Evening News, ο γιος της έχει προσφέρει «περισσότερες από 600 ώρες εργασίας» εθελοντικά, όχι για το χρήμα, αλλά επειδή «ήθελε να ανήκει κάπου, να συνεισφέρει και να νιώθει ότι κάνει τη διαφορά».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα