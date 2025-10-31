Τι θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας; Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η απάντηση
Σύμφωνα με τον Bill Gates η εξαφάνιση της ανθρωπότητας δεν θα έρθει από την κλιματική αλλαγή αλλά από άλλον λόγο
Ο Bill Gates έχει ισχυριστεί ότι «η κλιματική αλλαγή δεν θα είναι αυτή που θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας». Παρά το γεγονός ότι έχει δαπανήσει τεράστια ποσά από την περιουσία του, ύψους 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, ο ιδρυτής της Microsoft λέει τώρα ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε άλλα ζητήματα.
Εφόσον η κλιματική αλλαγή δεν θα είναι ο λόγος καταστροφής της ανθρώπινης φυλής, τι είναι αυτό που θα την προκαλέσει; Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανθρωπότητα είναι πολύ πιθανότερο να αυτοκαταστραφεί πριν γίνουν αισθητά τα χειρότερα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής.
