Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια μετά, ένας 78χρονος ζητά συγχώρεση
Ο 78χρονος Φινλανδός, Κάρι Βάλντεν, βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968 και κράτησε τα μετρητά. Έπειτα από 57 χρόνια, αποφάσισε να επανορθώσει και να αναζητήσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη του
Ένα περιστατικό από τα νεανικά του χρόνια στοιχειώνει ακόμη τον 78χρονο σήμερα Κάρι Βάλντεν από τη Φινλανδία. Το 1968, σε ηλικία 21 ετών, βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο στην αγορά του Λάχτι. Αντί να το παραδώσει, κράτησε τα περίπου 280 φινλανδικά μάρκα -ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 500 ευρώ- και άφησε πίσω του το άδειο πορτοφόλι.
«Στην αρχή νόμιζα πως δεν ήταν τίποτα. Ήμουν νέος, μόλις είχα τελειώσει τη στρατιωτική θητεία και περνούσα δύσκολες στιγμές. Αλλά η ενοχή δεν με άφησε ποτέ», εξομολογείται ο ίδιος δεκαετίες αργότερα.
