Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια μετά, ένας 78χρονος ζητά συγχώρεση

Ο 78χρονος Φινλανδός, Κάρι Βάλντεν, βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968 και κράτησε τα μετρητά. Έπειτα από 57 χρόνια, αποφάσισε να επανορθώσει και να αναζητήσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη του