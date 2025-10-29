Ζευγάρι συνταξιούχων ταξίδεψε σε πέντε ηπείρους και βρήκαν στην Ασία τον παράδεισό τους για τη μόνιμη εγκατάσταση
Ζευγάρι συνταξιούχων ταξίδεψε σε πέντε ηπείρους και βρήκαν στην Ασία τον παράδεισό τους για τη μόνιμη εγκατάσταση
Μετά από ταξίδια σε πέντε ηπείρους, ένα ζευγάρι συνταξιούχων αποφασίζει να εγκατασταθεί σε έναν εξωτικό προορισμό της Νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκοντας εκεί την ηρεμία, την ασφάλεια και τη φιλοξενία που πάντα αναζητούσε
Μετά από δεκαετίες ταξιδιών, αλλαγών και νέων ξεκινημάτων σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ο Άντριαν και η Μπέβερλι Σπένσερ αποφάσισαν ότι ήρθε η στιγμή να σταματήσουν. Το ζευγάρι, που έχει ζήσει σε πέντε ηπείρους, κατέληξε πως η Μαλαισία είναι ο ιδανικός τόπος για να περάσουν τα επόμενα χρόνια της ζωής τους - ή όπως λένε οι ίδιοι, «ίσως και για πάντα».
Από το Λονδίνο στις ΗΠΑ
Η ιστορία τους ξεκινά στο Λονδίνο, όπου ο Άντριαν μεγάλωσε και αποφάσισε, λίγο μετά την ενηλικίωσή του, να φύγει για παρατεταμένες διακοπές. Με λίγες οικονομίες από δουλειές της εφηβείας του και όρεξη για περιπέτεια, σχεδίαζε να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα, κατέληξε στον Μαυρίκιο - μια επιλογή που, όπως αποδείχθηκε, άλλαξε ολόκληρη τη ζωή του.
Εκεί, γνωρίστηκε με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο και ανακάλυψε την αγάπη του για τις διαφορετικές κουλτούρες. Οι γνωριμίες του με Νοτιοαφρικανούς επισκέπτες τον ώθησαν να μετακομίσει στη Νότια Αφρική, όπου τελικά έζησε για εννέα χρόνια και γνώρισε τη μελλοντική του σύζυγο, τη Μπέβερλι. Μαζί δημιούργησαν οικογένεια και απέκτησαν τρία παιδιά. Όμως, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η πολιτική αστάθεια στη χώρα τούς ανάγκασε να μετακινηθούν στο Μαλάουι, όπου παρέμειναν για ακόμη εννέα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Από το Λονδίνο στις ΗΠΑ
Η ιστορία τους ξεκινά στο Λονδίνο, όπου ο Άντριαν μεγάλωσε και αποφάσισε, λίγο μετά την ενηλικίωσή του, να φύγει για παρατεταμένες διακοπές. Με λίγες οικονομίες από δουλειές της εφηβείας του και όρεξη για περιπέτεια, σχεδίαζε να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα, κατέληξε στον Μαυρίκιο - μια επιλογή που, όπως αποδείχθηκε, άλλαξε ολόκληρη τη ζωή του.
Εκεί, γνωρίστηκε με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο και ανακάλυψε την αγάπη του για τις διαφορετικές κουλτούρες. Οι γνωριμίες του με Νοτιοαφρικανούς επισκέπτες τον ώθησαν να μετακομίσει στη Νότια Αφρική, όπου τελικά έζησε για εννέα χρόνια και γνώρισε τη μελλοντική του σύζυγο, τη Μπέβερλι. Μαζί δημιούργησαν οικογένεια και απέκτησαν τρία παιδιά. Όμως, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η πολιτική αστάθεια στη χώρα τούς ανάγκασε να μετακινηθούν στο Μαλάουι, όπου παρέμειναν για ακόμη εννέα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα