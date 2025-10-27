Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

Η Σαουδική Αραβία προχωρά με ταχύτητα στην κατασκευή του αποκαλούμενου «Θαύματος της Ερήμου», ενός έργου-ορόσημου αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τις μεταφορές και το εμπόριο στη Μέση Ανατολή. Το μεγα-πρότζεκτ, γνωστό ως «Γέφυρα Ξηράς» (Land Bridge), θα συνδέει την Τζέντα στην Ερυθρά Θάλασσα με τη Νταμάμ στον Περσικό Κόλπο, μέσω της πρωτεύουσας Ριάντ.Με μήκος 1.500 χιλιομέτρων, το νέο δίκτυο υψηλής ταχύτητας θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από τις 12 στις λιγότερες από τέσσερις ώρες, αλλάζοντας ριζικά τις εμπορικές και επιβατικές συνδέσεις της χώρας. Το έργο εντάσσεται στο φιλόδοξο πρόγραμμα “Saudi Vision 2030”, που στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας και στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.Η Saudi Arabia Railways (SAR) έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, σχεδιάζοντας σύγχρονους σταθμούς και προμηθευόμενη 15 νέα τρένα με ταχύτητες έως 200 χλμ/ώρα. Παράλληλα, προωθείται το πολυτελές σιδηροδρομικό project «Όνειρο της Ερήμου», μια εμπειρία ταξιδιού 1.290 χιλιομέτρων από το Ριάντ έως το Κουραγιάτ, μέσα από τα εντυπωσιακά τοπία της ερήμου.Η επέκταση του δικτύου από 5.300 σε 8.000 χλμ θα καταστήσει το βασίλειο κομβικό κέντρο logistics και βιώσιμων μεταφορών στον αραβικό κόσμο. Με περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια επιβάτες μόνο το τελευταίο τρίμηνο, η Σαουδική Αραβία δείχνει αποφασισμένη να γράψει τη νέα εποχή των σιδηροδρόμων.