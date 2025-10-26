O «Μικρός Ηρακλής»: Πώς είναι 25 χρόνια μετά το πιο δυνατό αγόρι του κόσμου
Ήταν το πιο δυνατό παιδί στον κόσμο, με αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης και πατέρα-προπονητή. Τώρα προτιμά τη ρουτίνα, τις γάτες του και τη γαλήνη
Κάποτε τον φώναζαν «το πιο δυνατό παιδί του κόσμου» και λογικά είχαν τους λόγους τους για να τον αποκαλούν έτσι: Είχε κοιλιακούς-φέτες στα 8 του, έκανε πάγκο με 95 κιλά, 300 καθίσματα, 600 κάμψεις και κοιλιακούς καθημερινά. Σήμερα, ωστόσο, ο Ρίτσαρντ Σάντρακ ζει μια ζωή εντελώς διαφορετική από αυτή που διαγραφόταν μπροστά του στην παιδική του ηλικία.
Από θαύμα της φύσης, σε έναν απλό τύπο με δουλειά γραφείου
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Ουκρανοαμερικανός Ρίτσαρντ Σάντρακ έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο ως «Little Hercules». Με πατέρα πρωταθλητή πολεμικών τεχνών και μητέρα σταρ της αεροβικής, ο μικρός Ρίτσαρντ μεγάλωσε μέσα στα βάρη και την πειθαρχία.
